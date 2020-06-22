Баскетбол — четвёртый по сложности вид спорта в рейтинге ESPN

Эксперты ESPN составили рейтинг видов спорта, распределив их по степени сложности. Возглавили список бокс, хоккей и американский футбол. Баскетбол занял в рейтинге четвёртое место.

«Мы выделили 10 категорий и навыков, которые относятся к атлетизму, а затем попросили восьмёрку наших экспертов определить по шкале от 1 до 10 требования для каждого вида спорта по этим 10 навыкам. Затем мы суммировали и усреднили полученные ответы, получив число, характеризующее степень сложности при занятии отдельным видом», – уточнили составители рейтинга.

В число 10 навыков вошли выносливость, сила, энергия, скорость, ловкость, гибкость, стрессоустойчивость, стойкость, координация рук и глаз, а также аналитические способности.

Фото с полным рейтингом доступно на странице NBA All Access в «Твиттере».