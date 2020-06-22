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Правила финансового фэйр-плей в баскетбольной Евролиге будут изменены с сезона-2021/2022

Правила финансового фэйр-плей в баскетбольной Евролиге будут изменены с сезона-2021/2022
Баскетбол / Евролига 0

Баскетбольная Евролига изменила правила финансового фэйр-плей с сезона-2021/2022, сообщает официальный сайт соревнований. Такое решение было принято на совете акционеров турнира.

Все изменения в финансовом фэйр-плей будут направлены на повышение финансовой стабильности клубов. Сообщается, что одним из пунктов изменений станет зарплата игроков, которая будет установлена, исходя из доходов Евролиги.

Кроме того все клубы получат по 100% выплат за прошлый сезон, которые они должны были получить до 12 марта, несмотря на то что доходы были снижены на 30% из-за пандемии коронавируса.

Все решения будут ждать своего утверждения, следующее заседание совета акционеров состоится 9 июля.

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