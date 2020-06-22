Ведищев рассказал, когда выставится на драфт НБА

Игрок краснодарского «Локомотива-Кубань» Захар Ведищев, переехавший в США ради выступлений в NCAA, рассказал о том, что планирует в следующем году выставить свою кандидатуру на драфт НБА.
«Принять предложение от университета „Юта Стэйт на сегодняшний день самое сложное решение из тех, что мне приходилось сделать. Оставшись в Краснодаре я мог бороться за место в составе команды, выступающей в Еврокубке и Единой лиге ВТБ, мог рассчитывать на первый профессиональный контракт. В Юте же придется начинать с чистого листа. Но выбор основывался на моих амбициях. Я мечтаю попасть в НБА и планирую выставить свою кандидатуру на драфт уже в следующем году. Играя в США, буду ближе к этому. В Европу, уверен, еще смогу вернуться. А вот ответив отказом университету в этом году, я бы уже никогда не смог сыграть в главной студенческой баскетбольной лиге мира — NCAA“, — приводит слова Ведищева „Комсомольская правда“.
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