Директор минского баскетбольного клуба: мы доверяем спорт нынешним органам управления
Руководитель минского баскетбольного клуба «Горизонт» Дмитрий Львович и главный тренер команды и сборной Беларуси Наталья Трофимова поблагодарили государство за поддержку спорта.
«Белорусское государство более десяти лет стабильно поддерживает наш клуб. Мы доверяем спорт нынешним органам управления. Благодарность и поддержка, — цитирует «Прессбол» сообщение «Горизонта» в официальной группе ВКонтакте.
Напомним, что в Беларуси 9 августа пройдут очередные президентские выборы — шестые с момента обретения страной независимости. Как и во всех предыдущих случаях, баллотироваться на них собирается 65-летний Александр Лукашенко, который бессменно правит республикой уже почти 26 лет, начиная с 1994 года.
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