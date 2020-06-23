Глава БФБ — критикующим Лукашенко игрокам: вы всем обеспечены благодаря политике власти

Председатель Белорусской федерации баскетбола Максим Рыженков прокомментировал заявление игрока сборной Беларуси по баскетболу Никиты Мещерякова, который не получил вызов на учебно-тренировочный сбор команды на базе спорткомплекса «Цмоки-Минск» в рамках подготовки к преквалификации чемпионата мира — 2023.



«Все рады, что после вызванной коронавирусом паузы сборная собралась вновь. Болельщики уже заждались большого баскетбола. Все в предвкушении ноябрьских окон чемпионата мира — 2023. Как говорится в пословице, готовь сани летом, поэтому необходимо напряжённо поработать сейчас, чтобы потом показать достойную игру. Конкуренция в баскетболе растёт с каждым годом, ведь это вид спорта, доступный каждому — хочешь, играй командной, хочешь, один на один.



Спорт — тяжёлый труд, чтобы стать лучшим из всех, нужно приложить титанические усилия. Вы выступаете за родину, вашим победам радуются, поэтому необходимо помнить, что вы в своих поступках должны быть социально ответственными. Руководство страны даёт вам все шансы для самореализации. В Беларуси есть все соответствующие условия, а инфраструктуре могут позавидовать многие страны. После каждой победы секции пополняются сотнями новых ребятишек. Поэтому вы должны быть для них ориентиром во всем — не только на площадке, но и в жизни. На сегодняшний день ни у одного из вас нет ни финансовых, ни бытовых проблем — вы всем обеспечены благодаря той политике, которая реализуется в нашей стране.



И некоторым спортсменам, в том числе и бывшим, я бы посоветовал именно об этом внимательно подумать, прежде чем показушно безответственно рассуждать о вещах, далёких от их понимания», — приводит слова Рыженкова группа БФБ в социальной сети «ВКонтакте».



Напомним, ранее Мещеряков поддержал задержанного претендента на пост президента Беларуси Виктора Бабарико.



«Игра без правил… Кандидатов сажают за решётку, людям затыкают рты. Это не Беларусь будущего. Александр Григорьевич, вы не мой президент», — написал в «Инстаграме» Мещеряков.



18 июня Виктор Бабарико был задержан вместе с сыном. Задержание объяснили тем, что «Бабарико являлся непосредственным организатором противоправной деятельности, пытался воздействовать на свидетелей, скрыть следы ранее совершённых преступлений и буквально на днях снять крупную сумму с подконтрольных ему счетов».

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