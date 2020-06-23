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«Сакраменто» подписал чемпиона НБА Брюэра для участия в рестарте сезона

«Сакраменто» подписал чемпиона НБА Брюэра для участия в рестарте сезона
Баскетбол / НБА 0

Свободный агент атакующий защитник Кори Брюэр согласовал условия контракта с «Сакраменто Кингз», сообщает инсайдер The Athletic Шамс Чарания.

С 23 июня в НБА открывается недельное трансферное окно для отчисления и подписания игроков. Брюэр не играл в НБА в сезоне-2019/2020 и не выступал в зарубежных клубах, что по правилам лиги позволяет ему принять участие в рестарте чемпионата в парке «Диснейуорлд» в Орландо с 30 июля

Брюэр был выбран под 7-м лотерейным пиком драфта НБА 2007 года. Он набирал в среднем 8,7 очка за 814 матчей в НБА. 34-летний Брюэр играл за 8 разных клубов лиги, в том числе за и «Сакраменто Кингз» в сезоне-2018/2019. В 2011 году он стал чемпионом НБА в составе «Даллас Маверикс».

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