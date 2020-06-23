Гомельский: Брокхофф в ЦСКА не нужен. Возвращение де Коло нецелесообразно

Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский поделился мнением о потенциальном переходе в ЦСКА игрока сборной Австралии Райана Брокхоффа, а также отметил, что «армейцам» не стоит возвращать Нандо де Коло из «Фенербахче».
«Нандо не желает работать с Итудисом? Я нигде такого не слышал. Но, с моей точки зрения, возвращение Де Коло в команду нецелесообразно. А при здоровых Курбанове и Клайберне, наличии Сент-Роса Брокхофф в ЦСКА не нужен», — написал Гомельский в своей конференции.
Брокхофф нынешний сезон начинал в составе «Даллас Маверикс». В регулярном чемпионате НБА успел принять участие в 17 матчах, набирая в них 4,2 очка, собирая 2,5 подбора и совершая 0,6 передачи. В ходе сезона техасцы объявили о прекращении сотрудничества с игроком. Брокхофф уже выступал в России — с 2015 по 2018 год защищал цвета «Локомотива-Кубань».
Де Коло выигрывал Евролигу в 2016 и 2019 годах в составе ЦСКА. В 2016 году французский баскетболист был признан самым ценным игроком «Финала четырёх» турнира. С лета 2019 года Нандо выступает за турецкий «Фенербахче».
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