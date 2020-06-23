Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Жена Андрея Кириленко удалила пост со своей обнажённой фотографией

Жена Андрея Кириленко удалила пост со своей обнажённой фотографией
Баскетбол / Сборная России 0

Мария Лопатова — супруга президента РФБ Андрея Кириленко удалила из социальной сети фото, на котором позирует полностью обнажённой.

Накануне Лопатова поделилась горячим снимком со своими подписчиками в «Инстаграме». На своей странице она опубликовала кадр, продемонстрировав поклонникам обнажённое тело.

«Я решила посвятить себя науке. Я подумала, что исследования, научные статьи, «переменные» — мой конёк! Кстати, тело и органы и тоже «завещала» науке», — написала под снимком Мария.

Лопатова три года прожила в браке со звездой группы «Иванушки International» Андреем Григорьевым-Аполлонова. Мария забеременела, но у неё случился выкидыш. После этого отношения возлюбленных начали портиться. Через некоторое время Лопатова съехала от певца и начала новую жизнь. У Марии завязался роман с баскетболистом Андреем Кириленко, который вскоре стал её мужем.

Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020