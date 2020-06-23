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Один из самых противоречивых моментов карьеры Леброна Джеймса покажут в фильме ESPN

Один из самых противоречивых моментов карьеры Леброна Джеймса покажут в фильме ESPN
Баскетбол / НБА 0

Одна из серий документального фильма «Backstory» («Предыстория») на телеканале ESPN будет посвящена знаменитому «решению» суперзвёздного форварда Леброна Джеймса, сообщает People.

«Решение» — один из самых противоречивых моментов в карьере Леброна. Летом 2010 года Джеймс объявил об уходе из задрафтовавшей его команды «Кливленд Кавальерс». Он отметил, что «перевозит свои таланты» на Южное побережье в «Майами», Джеймс объединился с Дуэйном Уэйдом и Крисом Бошем в «Хит».

За четыре года совместного выступления они выиграли два чемпионских титула НБА. Леброн вернулся в команду из родного штата «Кавальерс» в 2014 году, а в 2016 помог ей выиграть первое чемпионское звание в истории. При этом Джеймс помирился с владельцем «Кливленда» Дэном Гилбертом, который резко осудил его в письме на официальном сайте команды после «решения».

Премьера серии о «решении» Джеймса назначена на воскресенье, 28 июня.

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