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Экс-звезда НБА Батлер назвал игрока, который лучше Леброна, Джордана и Брайанта

Экс-звезда НБА Батлер назвал игрока, который лучше Леброна, Джордана и Брайанта
Баскетбол / НБА 0

Чемпион НБА-2011 в составе «Даллас Маверикс», двукратный участник Матча звёзд Кэрон Батлер высказал мнение о том, кто является лучшим игроком в истории НБА.

«Зависит от того, как посмотреть на ситуацию. Если исходить из статистики, то лучший игрок в истории баскетбола – Карим Абдул-Джаббар. Продолжительность его карьеры впечатляет. Затем следуют парни такого уровня, как Леброн Джеймс, Коби Брайант и Майкл Джордан», – цитирует Батлера Bleacher Report.

Карим Абдул-Джаббар является рекордсменом в истории по количеству набранных очков (38 387). Легендарный центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» завершил карьеру в 42 года. 35-летний Леброн Джеймс набрал 34 087 очка.

Считается, что Джеймс превзойдёт достижение Абдул-Джаббара в течение нескольких лет, если не завершит карьеру и ему не помешают травмы.

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