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Харрисон переходит в «Олимпиакос». На игрока претендовал ЦСКА

Харрисон переходит в «Олимпиакос». На игрока претендовал ЦСКА
Баскетбол / Евролига 0

Атакующий защитник Аарон Харрисон согласился подписать контракт с греческим «Олимпиакосом», утверждает Sportando.

Ранее стало известно, что интерес к 25-летнему американцу проявляли московский ЦСКА и санкт-петербургский «Зенит».

В завершившемся сезоне-2019/2020 американец набирал 14,7 очка, совершал 3,0 передачи и 1,4 перехвата. При этом он реализовывал 39% бросков из-за дуги. Харрисон выставлял свою кандидатуру на драфт-2015, но не был выбран ни одной из команд. Потом пробовал пробиться в НБА через Летнюю лигу и Лигу развития. В итоге за три сезона в регулярных чемпионатах НБА провёл 35 матчей в составе «Шарлотт Хорнетс» и «Даллас Маверикс», в которых набирал 2,3 очка, собирал 1,2 подбора и совершал 0,5 передачи.

В 2018 году Харрисон покинул США и с тех пор выступал в составе стамбульского «Галатасарая».

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