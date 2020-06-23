Харрисон переходит в «Олимпиакос». На игрока претендовал ЦСКА

Атакующий защитник Аарон Харрисон согласился подписать контракт с греческим «Олимпиакосом», утверждает Sportando.



Ранее стало известно, что интерес к 25-летнему американцу проявляли московский ЦСКА и санкт-петербургский «Зенит».



В завершившемся сезоне-2019/2020 американец набирал 14,7 очка, совершал 3,0 передачи и 1,4 перехвата. При этом он реализовывал 39% бросков из-за дуги. Харрисон выставлял свою кандидатуру на драфт-2015, но не был выбран ни одной из команд. Потом пробовал пробиться в НБА через Летнюю лигу и Лигу развития. В итоге за три сезона в регулярных чемпионатах НБА провёл 35 матчей в составе «Шарлотт Хорнетс» и «Даллас Маверикс», в которых набирал 2,3 очка, собирал 1,2 подбора и совершал 0,5 передачи.



В 2018 году Харрисон покинул США и с тех пор выступал в составе стамбульского «Галатасарая».