Трамп и Ким Чен Ын обсуждали Родмана на саммите в Сингапуре

Экс-советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон рассказал, что во время рабочего ланча на саммите в Сингапуре президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын говорили о гольфе и баскетболисте Деннисе Родмане.

Болтон написал об этом в книге «Комната, где это произошло: мемуары из Белого дома», которая поступила в продажу 23 июня.

«Начало беседы было лёгким, Ким описывал свой визит ночью в гостиничный комплекс c казино Marina Bay Sands Шэлдона Адельсона, который является одним из ярких мест ночной жизни Сингапура. Ким и Трамп говорили о гольфе, Деннисе Родмане и о том, как женская сборная США по футболу победила северокорейскую команду на Олимпийских играх 2016 года», — приводит выдержку из книги Болтона РИА «Новости».



Родман и Ким Чен Ын познакомились в 2013 году. В 2014-м спортсмен привёз команду бывших звёзд НБА в Пхеньян. Там они провели показательный матч в присутствии Ким Чен Ына на трибунах. Легенда «Чикаго Буллз» рассказал, что они совместно с Ким Чен Ыном устроили шумную вечеринку с караоке и водкой.