«Автодор» продлил контракт со Старксом, «Цмоки-Минск» расстался с Гавриловичем

Саратовский «Автодор» продлил контракт с американским баскетболистом Маркелом Старксом, сообщается на официальном сайте клуба.
Новое соглашение с 29-летним защитником заключено до окончания сезона-2020/2021. В минувшем сезоне Старкс провёл за «Автодор» 18 матчей, набирая в среднем 14,4 очка.
«Маркел – мотор команды, хладнокровный снайпер с умной передачей. В год своего дебюта в „Автодоре“ американец зарекомендовал себя как один из лидеров. Часто оправданно брал на себя инициативу, на опыте эффективно решая ключевые эпизоды. По итогам сезона стал одним из тех немногих легионеров, к кому у нас практически отсутствовали претензии по старанию, самоотдаче, профессиональному отношению к делу», — прокомментировал продление контракта президент клуба Владимир Родионов.
Кроме того стало известно, что французский баскетболист сербского происхождения Александре Гаврилович покинул «Цмоки-Минск». Как отметила пресс-служба команды в «Твиттере», стороны прекратили сотрудничество по истечении срока контракта.
Ранее появилась информация, что Гаврилович может продолжить карьеру в российском «Нижнем Новгороде».
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