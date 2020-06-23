Алексей Швед и «Химки» договорились о продлении контракта
Баскетбольный клуб «Химки» договорился о продлении контракта c защитником Алексеем Шведом. Новое соглашение между сторонами рассчитано до 2023 года, утверждает издание Sportando.
В межсезонье Швед должен был стать свободным агентом. Сообщалось, что интерес к россиянину проявляют многие клубы, включая «Барселону», «Милан», «Зенит» и представителей китайской CBA. А агент Алексея Обрад Фимич не исключал возвращения игрока в Национальную баскетбольную ассоциацию.
На момент приостановки сезона в Евролиге из-за коронавируса Швед набирал в среднем 21,4 очка, совершал 2,7 подбора и выполнял 6,2 передачи за матч. В Единой лиге ВТБ статистика игрока составила 22,4 очка, 3,1 подбора и 9,2 передачи в среднем за игру.
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