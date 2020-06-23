Яннис Адетокунбо отреагировал на начало карьеры брата в Испании

Форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо высказался о переходе своего брата Алекса в испанскую «Мурсию», которая станет первой профессиональной командой в его карьере.
«Большой ход, Алекс. Я так рад и горд за тебя. А теперь сделай это», — написал Яннис.
По информации Eurohoops, Алекс подписал очень солидный в финансовом отношении трёхлетний контракт, который включает в себя опцию ухода в НБА каждое лето.
Фото доступно на странице Янниса в «Твиттере».
Алекс Адетокунбо родился в 2001 году, окончил среднюю школу в США. Получил ряд предложений от престижных организаций NCAA, но решил начать профессиональную карьеру в Европе, чтобы в будущем перейти на уровень НБА.
Алекс приходится младшим братом действующему MVP НБА, форварду «Милуоки Бакс» Яннису Адетокунбо. В НБА выступают ещё два брата Адетокунбо — Костас («Лос-Анджелес Лейкерс») и Танасис («Милуоки»), однако никто из них даже близко не дотягивает до уровня игры Янниса.
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