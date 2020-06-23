Яннис Адетокунбо отреагировал на начало карьеры брата в Испании

Форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо высказался о переходе своего брата Алекса в испанскую «Мурсию», которая станет первой профессиональной командой в его карьере.



«Большой ход, Алекс. Я так рад и горд за тебя. А теперь сделай это», — написал Яннис.

По информации Eurohoops, Алекс подписал очень солидный в финансовом отношении трёхлетний контракт, который включает в себя опцию ухода в НБА каждое лето.

Фото доступно на странице Янниса в «Твиттере».

Алекс Адетокунбо родился в 2001 году, окончил среднюю школу в США. Получил ряд предложений от престижных организаций NCAA, но решил начать профессиональную карьеру в Европе, чтобы в будущем перейти на уровень НБА.



Алекс приходится младшим братом действующему MVP НБА, форварду «Милуоки Бакс» Яннису Адетокунбо. В НБА выступают ещё два брата Адетокунбо — Костас («Лос-Анджелес Лейкерс») и Танасис («Милуоки»), однако никто из них даже близко не дотягивает до уровня игры Янниса.