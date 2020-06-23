Пашутин прокомментировал переход Ведищева в NCAA

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Евгений Пашутин прокомментировал переход Захара Ведищева из краснодарской команды в североамериканскую лигу NCAA.



«Захар, безусловно, талантливый игрок, что он и продемонстрировал в матчах молодёжного чемпионата мира. Но он раскрыл ещё далеко не весь свой потенциал. Если продолжит так же усердно работать над своим развитием, то может стать игроком высокого класса. Захар получил хороший опыт и закалку в матчах Единой лиги ВТБ, на взрослом уровне в прошлом сезоне. Это должно помочь ему борьбе со сверстниками за место в составе университетской команды. Захар обладает сверхдальним броском, хорошо видит площадку. Он ярко выраженный combo guard, значит, может играть и первого, и второго, и даже третьего номера. Будем следить за его успехами. Желаем стать лидером команды и непреклонно идти к своей мечте — попасть в НБА», — приводит слова Пашутина официальный сайт «Локо».

Летом 2019 года Ведищев принял участие в чемпионате мира U19, где в составе молодёжной сборной России занял пятое место. Захар стал лучшим снайпером национальной команды, набирая в среднем за игру 16,5 очка. В четвертьфинальном матче со сборной США он записал в свой актив 24 балла за результативность.