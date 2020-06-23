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В НБА официально утвердили план рестарта сезона-2019/2020

В НБА официально утвердили план рестарта сезона-2019/2020
Баскетбол / НБА 0

Руководство НБА и профсоюз игроков договорились официально утвердить изменения в пересмотренном коллективном договоре, что позволит возобновить нынешний сезон, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Эдриан Войнаровски.

Сегодня, в 12:00 по североамериканскому восточному времени откроется окно подписаний контрактов для всех 30 команд лиги.

Напомним, регулярный чемпионат НБА был приостановлен в середине марта после того, как у центрового «Юта Джаз» Руди Гобера диагностировали коронавирус. Ожидается, что сезон возобновится 30 июля и будет доигран в необычном формате. В нём примут участие 22 команды — 13 от Западной конференции и 9 — от Восточной. Коллективы, не получившие приглашение на доигровку чемпионата, уже потеряли шансы на выход в плей-офф.

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