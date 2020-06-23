Потенциальный новичок ЦСКА Шенгелия устроил перепалку с тренером в чемпионате Испании

Главный тренер «Басконии» Душко Иванович и лидер команды из Витории Торнике Шенгелия устроили перепалку во время тайм-аута матча чемпионата Испании с «Уникахой». Наставник и баскетболист поговорили на повышенных тонах.
С началом тайм-аута Иванович принялся эмоционально накачивать подопечных, отметив, что с такой игрой они уступят, а после обратился к Шенгелии. Тот в ответ сказал: «Скажи что-нибудь судьям».
«Какие судьи, играй в баскетбол», — возмутился Иванович.
Соответствующее видео доступно на странице Eurohoops в «Твиттере».
Напомним, Торнике Шенгелия находится в сфере интересов ЦСКА. Ранее в СМИ сообщали, что стороны уже согласовали условия контракта, но позже источник в «армейском» клубе опроверг эту информацию, но признал интерес к баскетболисту.
- 23 июня 2020
-
18:53
-
18:37
-
17:24
-
17:12
-
17:03
-
16:50
-
16:47
-
16:21
-
15:59
-
14:28
-
14:09
-
13:57
-
12:53
-
11:20
-
11:11
-
11:02
-
10:36
-
10:24
-
10:09
-
10:01
-
09:55
-
09:42
-
07:55
-
07:44
-
07:40
-
06:58
-
06:48
-
02:43
-
00:00
- 22 июня 2020
-
22:37
-
21:26
-
21:15
-
20:26
-
19:53
-
18:06