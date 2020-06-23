Потенциальный новичок ЦСКА Шенгелия устроил перепалку с тренером в чемпионате Испании

Главный тренер «Басконии» Душко Иванович и лидер команды из Витории Торнике Шенгелия устроили перепалку во время тайм-аута матча чемпионата Испании с «Уникахой». Наставник и баскетболист поговорили на повышенных тонах.

С началом тайм-аута Иванович принялся эмоционально накачивать подопечных, отметив, что с такой игрой они уступят, а после обратился к Шенгелии. Тот в ответ сказал: «Скажи что-нибудь судьям».

«Какие судьи, играй в баскетбол», — возмутился Иванович.

Соответствующее видео доступно на странице Eurohoops в «Твиттере».

Напомним, Торнике Шенгелия находится в сфере интересов ЦСКА. Ранее в СМИ сообщали, что стороны уже согласовали условия контракта, но позже источник в «армейском» клубе опроверг эту информацию, но признал интерес к баскетболисту.