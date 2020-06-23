4-кратный участник Матча звёзд НБА отказался от участия в рестарте сезона

Центровой Демаркус Казинс не будет играть после рестарта сезона 2019/2020, несмотря на интерес ряда клубов НБА. Об этом сообщает инсайдер The Athletic Шамс Чарания.
Казинс решил сосредоточиться на восстановлении после разрыва крестообразных связок, полученного на тренировке прошлым летом. Центровой в полной мере не оправился после повреждения, поэтому не хочет подвергать себя дополнительному риску.
4-кратный участник Матча звёзд НБА Казинс начинал сезон в качестве игрока «Лос-Анджелес Лейкерс», но не сыграл ни одного матча из-за травмы и в ходе сезона был отчислен. В последние годы Демаркус страдает от серьёзных повреждений. Ранее он пропустил больше года из-за разрыва ахилла, полученного в форме «Нью-Орлеан Пеликанс». В последний раз баскетболист появился на площадке в финале НБА-2019 в качестве игрока «Голден Стэйт Уорриорз».
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