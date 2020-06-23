Драммонд принял решение остаться в «Кливленде»

Центровой «Кливленд Кавальерс» Андре Драммонд принял решение воспользоваться опцией контракта и остаться в команде из Огайо ещё на один год. В сезоне-2020/2021 баскетболист заработает $ 28,75 млн.

«Мне будет сложно отказаться от контракта, так что в „Кливленде“ по-прежнему смогут на меня рассчитывать. Я определённо останусь в «Кавальерс», — приводит слова центрового ESPN.

Драммонд стал игроком «Кливленд Кавальерс» в ходе нынешнего сезона, в результате обмена из «Детройт Пистонс». До этого всю свою профессиональную карьеру он провёл в составе команды из Мичигана.

В форме «Кливленда» Андре успел провести 8 матчей в регулярном чемпионате, набирая в них 17,5 очка, собирая 11,1 подбора и совершая 1,8 передачи.