Драммонд принял решение остаться в «Кливленде»
Центровой «Кливленд Кавальерс» Андре Драммонд принял решение воспользоваться опцией контракта и остаться в команде из Огайо ещё на один год. В сезоне-2020/2021 баскетболист заработает $ 28,75 млн.
«Мне будет сложно отказаться от контракта, так что в „Кливленде“ по-прежнему смогут на меня рассчитывать. Я определённо останусь в «Кавальерс», — приводит слова центрового ESPN.
Драммонд стал игроком «Кливленд Кавальерс» в ходе нынешнего сезона, в результате обмена из «Детройт Пистонс». До этого всю свою профессиональную карьеру он провёл в составе команды из Мичигана.
В форме «Кливленда» Андре успел провести 8 матчей в регулярном чемпионате, набирая в них 17,5 очка, собирая 11,1 подбора и совершая 1,8 передачи.
- 23 июня 2020
-
20:52
-
19:42
-
18:53
-
18:37
-
17:24
-
17:12
-
17:03
-
16:50
-
16:47
-
16:21
-
15:59
-
14:28
-
14:09
-
13:57
-
12:53
-
11:20
-
11:11
-
11:02
-
10:36
-
10:24
-
10:09
-
10:01
-
09:55
-
09:42
-
07:55
-
07:44
-
07:40
-
06:58
-
06:48
-
02:43
-
00:00
- 22 июня 2020
-
22:37
-
21:26
-
21:15
-
20:26
Партнерский контент