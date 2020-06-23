Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Драммонд принял решение остаться в «Кливленде»

Драммонд принял решение остаться в «Кливленде»
Баскетбол / НБА 0

Центровой «Кливленд Кавальерс» Андре Драммонд принял решение воспользоваться опцией контракта и остаться в команде из Огайо ещё на один год. В сезоне-2020/2021 баскетболист заработает $ 28,75 млн.

«Мне будет сложно отказаться от контракта, так что в „Кливленде“ по-прежнему смогут на меня рассчитывать. Я определённо останусь в «Кавальерс», — приводит слова центрового ESPN.

Драммонд стал игроком «Кливленд Кавальерс» в ходе нынешнего сезона, в результате обмена из «Детройт Пистонс». До этого всю свою профессиональную карьеру он провёл в составе команды из Мичигана.

В форме «Кливленда» Андре успел провести 8 матчей в регулярном чемпионате, набирая в них 17,5 очка, собирая 11,1 подбора и совершая 1,8 передачи.

Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020