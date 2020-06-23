Пол Джордж раскрыл настоящую причину ухода из «Индианы»

Форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Пол Джордж в 2017 году запросил обмен из «Индианы Пэйсерз», поскольку руководство клуба не смогло подписать звёздного тяжёлого форварда, выражавшего желание перейти в команду.



«Я не собираюсь называть имена, потому что хочу сохранить их дела частными. Просто скажу так: в то время лучший тяжёлый форвард НБА говорил, что хочет приехать в «Индиану» и объединиться со мной. В клубе сказали что-то вроде: «Мы — рынок среднего уровня. У нас слишком маленький рынок. Мы не можем это сделать. Маленький рынок не может себе это позволить». Лучший тяжёлый форвард хочет приехать и играть здесь, а вы не можете организовать всё это? Они не хотели это делать. Я разозлился и подумал: что я здесь делаю? Вы понимаете, о чём я? Они не хотели побеждать. Лучший тяжёлый форвард хотел приехать в «Индиану». Не все выбирают «Пэйсерз» для продолжения карьеры», — цитирует Джорджа RealGM.



В итоге «Индиана» обменяла Джорджа в «Оклахома-Сити Тандер», где он объединился с Расселлом Уэстбруком. Джордж мог иметь в виду Энтони Дэвиса — тяжёлого форварда «Нью-Орлеан Пеликанс», ныне выступающего за «Лос-Анджелес Лейкерс», — в качестве игрока, который хотел объединиться с ним в «Пэйсерз».