«Не знаю, что требовать». Леброн признался в неспособности объяснить протест чернокожих

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс считает, что звёзды спорта и искусства должны пользоваться статусом и требовать перемен на фоне протестов за расовую справедливость в США. При этом Джеймс признался, что не может сформулировать конкретных требований.



«Моим братьям и сёстрам в спорте и искусстве посвящается. У нас невероятное влияние в сообществе. Нам нужно использовать этот момент, чтобы требовать перемен. Хотя должен признаться… Не знаю, что потребовать, потому что чрезвычайно много всего нужно изменить. Но начну с нашего права голосовать», – написал Джеймс в «Твиттере».



Напомним, афроамериканец Джордж Флойд был задержан полицией по подозрению в использовании фальшивого чека на $ 20. После задержания один из офицеров прижал шею мужчины к асфальту и удерживал около шести минут, несмотря на мольбы отпустить, потому что он не может дышать. Спустя какое-то время Флойд потерял сознание.

Его увезла машина скорой помощи, но спасти ему жизнь в больнице не смогли. После этого массовые беспорядки охватили более 20 штатов США. После гибели Флойда в стране вспыхнули протесты чернокожих за расовую справедливость, которые поддержали многие звёзды НБА.