Два игрока «Финикса» сдали положительный тест на коронавирус

Тесты двух игроков «Финикс Санз» дали положительный результат на коронавирус, сообщает Arizona Republic. Имена баскетболистов не называются. Как бы то ни было, команда Монтгомери прекратила добровольные тренировки на базе в Финиксе. «Санз» — одна из команд Западной конференции, которая ещё претендует на место в плей-офф. На момент приостановки чемпионата аризонцы занимали 13-е место в таблице, имея в активе 26 побед.

Сегодня, 23 июня, команды, которые будут принимать участие в рестарте сезона НБА-2019/2020, начинают сдавать тесты на коронавирус. В клубах ожидают много положительных результатов.

Напомним, возобновление сезона запланировано на 30 июля. Все матчи пройдут в Орландо (штат Флорида, США) и без зрителей.