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Моня: желание играть ещё есть, но мой контракт закончился

Моня: желание играть ещё есть, но мой контракт закончился
Баскетбол / Евролига 0

37-летний ветеран российского баскетбола, капитан «Химок» Сергей Моня рассказал, что не собирается завершать карьеру. Вместе с тем он дал понять, что определённости с его будущим нет. Контракт с клубом из Московской области подошёл к концу, а новое соглашение всё ещё не подписано.

«Желание играть ещё есть, и оно большое, но мой контракт закончился. Посмотрим, как всё сложится этим летом. Понимаю, что после всей этой истории с COVID-19 тяжело не только спортивным клубам, но и представителям всех других сфер. Многие потеряли работу. Сейчас всё постепенно возобновляется, и я надеюсь, что мы пережили пик пандемии и скоро всё вернется в привычное русло», — приводит слова баскетболиста издание «Известия».

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