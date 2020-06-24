Моня: желание играть ещё есть, но мой контракт закончился

37-летний ветеран российского баскетбола, капитан «Химок» Сергей Моня рассказал, что не собирается завершать карьеру. Вместе с тем он дал понять, что определённости с его будущим нет. Контракт с клубом из Московской области подошёл к концу, а новое соглашение всё ещё не подписано.

«Желание играть ещё есть, и оно большое, но мой контракт закончился. Посмотрим, как всё сложится этим летом. Понимаю, что после всей этой истории с COVID-19 тяжело не только спортивным клубам, но и представителям всех других сфер. Многие потеряли работу. Сейчас всё постепенно возобновляется, и я надеюсь, что мы пережили пик пандемии и скоро всё вернется в привычное русло», — приводит слова баскетболиста издание «Известия».