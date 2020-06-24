Грин: надеюсь, однажды Леброн будет баллотироваться в президенты

Форвард команды Национальной баскетбольной ассоциации «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин оценил идею игрока «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса за организацию группы «Больше, чем просто голос» в поддержку чернокожих избирателей в США.

«Как конкурент, мне нравится играть против него, так, как я люблю играть против лучших. Но то, что он сделал вне площадки, инициативы, которые он смог возглавить, и движение «Больше, чем просто голос» является ещё одним примером этого. Я очень уважаю его, и, надеюсь, однажды он будет баллотироваться в президенты», — приводит слова Грина Clutch Points.

35-летний Джеймс в нынешнем сезоне набирает в среднем 25,0 очка, 10,6 передачи и 7,9 подбора за матч при 49% точности с игры. Леброн считается одним из главных претендентов на награду MVP наряду с форвардом «Милуоки Бакс» Яннисом Адетокунбо.