«Хьюстон» и «Бруклин» совершили первые подписания после открытия трансферного окна НБА

Клубы НБА «Хьюстон Рокетс» и «Бруклин Нетс» совершили первые подписания после открытия окна переходов, сообщают журналисты Шэмс Чарания и Эдриан Воджнаровски в «Твиттере».

«Хьюстон» пополнился 27-летним американским форвардом Дэвидом Нвабой, ранее выступавшим за «Бруклин Нетс». В текущем сезоне он принял участие в 20 играх за «Бруклин», в среднем набирая 5,2 очка и совершая 2,4 подбора и 0,4 передачи. Игрок заработает $ 900 тыс. за остаток сезона, с возможностью продления соглашения на сезон-2020/2021. Он пропустит некоторый отрезок возобновляемого сезона из-за реабилитации после травмы ахилла.

В свою очередь 28-летний защитник Тайлер Джонсон согласился на сделку с «Бруклин Нетс». По ходу текущего сезона игрок был отчислен из «Финикс Санз», за который он провёл 31 матч, в среднем набирая 5,1 очка и совершая 1,7 подбора и 1,6 передачи. В 2016 году «Бруклин» предлагал ему 4-летний контракт на сумму в $ 50 млн, когда тот находился в статусе неограниченного свободного агента, однако «Майами» повторил предложение и сохранил игрока в своей команде.