Сергей Моня: карьера чиновника — это не моё

37-летний ветеран российского баскетбола капитан «Химок» Сергей Моня заявил, что пока не думал о том, чтобы стать чиновником после завершения игровой карьеры.



«Тренерство — это не моё, а карьера чиновника — тем более. Правда, не углублялся в эти мысли. Пока позволит здоровье — продолжу играть, а там уже видно будет. Может быть, в один день я проснусь и пойму, что надо завязывать, и тогда придётся серьёзно задуматься, где применить себя. Конечно, хотелось бы остаться в баскетболе.

Кириленко говорил, что очень хотел бы видеть меня во главе профсоюза игроков? Честно, не знаю, как такой профсоюз будет работать, не станет ли он просто номинальной организацией. Всё-таки у нас разные менталитеты с США. В НБА и НХЛ это действительно могущественные структуры, с которыми считаются. А, например, мнение профсоюза Евролиги носит только рекомендательный характер. Так что мне сложно что-то сказать об этом», — приводят слова Мони «Известия».