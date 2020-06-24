Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Тимма отреагировал на фото Седоковой в роскошном розовом сарафане

Тимма отреагировал на фото Седоковой в роскошном розовом сарафане
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Баскетболист подмосковных «Химок» Янис Тимма оценил новый образ своей возлюбленной Анны Седоковой. Певица на своей странице в «Инстаграме» поделилась фото в роскошном розовом сарафане, сопроводив его стихотворением Николая Асеева «Простые строки».

Тимма оставил под фотографией сообщение с множеством эмодзи в виде сердечек.

Фото доступно на странице Анны седоковой в «Инстаграме».

Напомним, об отношениях Седоковой и Тиммы стало известно в 2019 году. Ради новой возлюбленной баскетболист сборной Латвии оставил семью.

Анна Седокова состояла в браке с экс-футболистом киевского «Динамо» и сборной Беларуси Валентином Белькевичем, от него у неё родилась дочь. Кроме того у неё есть дочь от второго брака, с Максимом Чернявским, и сын от бизнесмена Артёма Комарова.

Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020