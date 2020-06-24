Тимма отреагировал на фото Седоковой в роскошном розовом сарафане

Баскетболист подмосковных «Химок» Янис Тимма оценил новый образ своей возлюбленной Анны Седоковой. Певица на своей странице в «Инстаграме» поделилась фото в роскошном розовом сарафане, сопроводив его стихотворением Николая Асеева «Простые строки».



Тимма оставил под фотографией сообщение с множеством эмодзи в виде сердечек.

Фото доступно на странице Анны седоковой в «Инстаграме».

Напомним, об отношениях Седоковой и Тиммы стало известно в 2019 году. Ради новой возлюбленной баскетболист сборной Латвии оставил семью.



Анна Седокова состояла в браке с экс-футболистом киевского «Динамо» и сборной Беларуси Валентином Белькевичем, от него у неё родилась дочь. Кроме того у неё есть дочь от второго брака, с Максимом Чернявским, и сын от бизнесмена Артёма Комарова.