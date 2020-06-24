Тимма отреагировал на фото Седоковой в роскошном розовом сарафане

Баскетболист подмосковных «Химок» Янис Тимма оценил новый образ своей возлюбленной Анны Седоковой. Певица на своей странице в «Инстаграме» поделилась фото в роскошном розовом сарафане, сопроводив его стихотворением Николая Асеева «Простые строки».
Тимма оставил под фотографией сообщение с множеством эмодзи в виде сердечек.
Фото доступно на странице Анны седоковой в «Инстаграме».
Напомним, об отношениях Седоковой и Тиммы стало известно в 2019 году. Ради новой возлюбленной баскетболист сборной Латвии оставил семью.
Анна Седокова состояла в браке с экс-футболистом киевского «Динамо» и сборной Беларуси Валентином Белькевичем, от него у неё родилась дочь. Кроме того у неё есть дочь от второго брака, с Максимом Чернявским, и сын от бизнесмена Артёма Комарова.
- 24 июня 2020
-
11:25
-
11:12
-
11:08
-
10:44
-
09:43
-
09:35
-
08:03
-
07:42
-
03:10
-
02:09
-
00:22
- 23 июня 2020
-
23:59
-
22:56
-
22:41
-
22:29
-
20:54
-
20:52
-
19:42
-
18:53
-
18:37
-
17:24
-
17:12
-
17:03
-
16:50
-
16:47
-
16:21
-
15:59
-
14:28
-
14:09
-
13:57
-
12:53
-
11:20
-
11:11
-
11:02
-
10:36