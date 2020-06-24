В деле о гибели Коби Брайанта произошёл новый поворот

Семья Ары Зобаяна, пилота вертолёта, при крушении которого погиб Коби Брайант, просит перенести судебный процесс из Лос-Анджелеса из-за большой популярности легенды НБА в городе, сообщает TMZ.



Семья Зобаяна сомневается в беспристрастности и объективности присяжных в Лос-Анджелесе, что ставит под сомнение справедливость судебного разбирательства.



Вдова легендарного игрока Ванесса Брайант ранее подала в суд на вертолётную компанию Island Express Helicopters. В иске указано, что при управлении транспортным средством Зобаян проявил халатность. Ванесса Брайант хочет получить от компании несколько сотен миллионов долларов компенсации за гибель мужа и дочери.



Коби Брайант — пятикратный чемпион НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс». Его дважды признавали самым ценным игроком финальной серии. Брайант погиб 26 января 2020 года. Его вертолёт врезался в склон горы недалеко от Лос-Анджелеса. Помимо баскетболиста и его 13-летней дочери Джианны на борту находилось ещё семь человек. Все они погибли.