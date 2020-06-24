Руди Гобер не выздоровел через 3,5 месяца после заражения коронавирусом

Центровой «Юта Джаз» Руди Гобер признался, что ещё не на 100% выздоровел после заражения коронавирусом в марте.



«Вкус вернулся, но обоняние не восстановилось на 100%. Я чувствую запахи, но не издалека. Говорил со специалистами, которые сказали мне, что полное выздоровление может занять до года. Я стал символом коронавируса для американцев. В моей жизни появились странные вещи. Я никогда не был так долго без игры в баскетбол! Начинаю полноценно тренироваться, но пока нет игры пять на пять», — цитирует Гобера L'Equipe.



12 марта НБА официально приостановила проведение сезона-2019/2020 из-за обнаружения коронавируса у Руди Гобера. Позже положительный результат теста на COVID-19 зафиксирован у одноклубника Гобера Донована Митчелла, форварда «Бруклин Нетс» Кевина Дюранта и других игроков лиги. НБА планирует возобновить сезон 30 июля в парке развлечений «Диснейуорлд» в Орландо. Намерения лиги не останавливают недавние случаи заражения коронавирусом, в частности у центрового «Денвер Наггетс» Николы Йокича, двух игроков «Финикс Санз» и четырёх баскетболистов неназванной команды Западной конференции.