Отец Йокича рассказал о самочувствии сына после заражения коронавирусом

Бранислав Йокич, отец лидера клуба НБА «Денвер Наггетс» Николы Йокича, рассказал, как себя чувствует его сын, у которого неделю назад был положительный результат теста на коронавирус.



«У Николы всё в порядке. Прошла неделя. Проявления болезни, что у него были, уже прошли. Сейчас нет никаких симптомов. Он с нами, и всё в порядке», — приводит слова отца баскетболиста сербское издание Eurohoops.



Ожидается, что Николе разрешат вернуться в Денвер в течение недели, как только он получит отрицательный результат теста.

Сезон НБА был приостановлен в середине марта после первых случаев заражения среди игроков лиги. Ожидается, что чемпионат возобновится 30 июля в Орландо. Его доиграют лишь 22 команды из 30. Местом проведения всех матчей станет парк развлечений «Диснейуорлд в Орландо» (штат Флорида, США). Решение принято практически единогласно. Единственным коллективом, который выступил против рестарта сезона, стал «Портленд Трэйл Блэйзерс».