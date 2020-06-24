ЦСКА, «Химки» и «Зенит» узнали соперников по стартовому туру Евролиги

Пресс-служба баскетбольной Евролиги на официальном сайте турнира представила календарь матчей на сезон-2020/2021.
В первом туре московский ЦСКА встретится в гостях с «Барселоной», а петербургский «Зенит» на выезде сыграет с турецким клубом «Анадолу Эфес». Эти матчи пройдут 1 октября. Подмосковные «Химки» днём позже примут греческий «Панатинаикос».
Кроме того стало известно, когда российские клубы сыграют между собой:
11 декабря. «Химки» — ЦСКА
17 ноября. «Зенит» — «Химки»
18 декабря. ЦСКА – «Зенит»
26 марта. «Химки» — «Зенит»
30 марта. «Зенит» — ЦСКА
2 апреля. ЦСКА – «Химки».
В заключительном раунде регулярного чемпионата Евролиги ЦСКА 8 апреля дома сыграет с французским клубом АСВЕЛ, «Зенит» 9 апреля примет тель-авивский «Маккаби», а «Химки» в этот же день на выезде встретятся с греческим «Олимпиакосом».
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