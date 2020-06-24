ЦСКА, «Химки» и «Зенит» узнали соперников по стартовому туру Евролиги

Пресс-служба баскетбольной Евролиги на официальном сайте турнира представила календарь матчей на сезон-2020/2021.

В первом туре московский ЦСКА встретится в гостях с «Барселоной», а петербургский «Зенит» на выезде сыграет с турецким клубом «Анадолу Эфес». Эти матчи пройдут 1 октября. Подмосковные «Химки» днём позже примут греческий «Панатинаикос».

Кроме того стало известно, когда российские клубы сыграют между собой:



11 декабря. «Химки» — ЦСКА

17 ноября. «Зенит» — «Химки»

18 декабря. ЦСКА – «Зенит»

26 марта. «Химки» — «Зенит»

30 марта. «Зенит» — ЦСКА

2 апреля. ЦСКА – «Химки».



В заключительном раунде регулярного чемпионата Евролиги ЦСКА 8 апреля дома сыграет с французским клубом АСВЕЛ, «Зенит» 9 апреля примет тель-авивский «Маккаби», а «Химки» в этот же день на выезде встретятся с греческим «Олимпиакосом».