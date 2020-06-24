ЦСКА выдаст Хиллиарду выгодный контракт на сезон-2020/2021

Защитник Дарран Хиллиард останется в ЦСКА ещё на один сезон, пишет на своей странице в «Твиттере» инсайдер Sportando Эмилиано Каршия. По информации источника, Хиллиард и ЦСКА ведут переговоры, итогом которых станет выгодный для игрока контракт на сезон-2020/2021.
Хиллиард перешёл в ЦСКА после единственного сезона в европейском баскетболе, который он провёл в составе испанской «Басконии». Дарран не пропустил ни одного матча в Евролиге сезона-2018/2019, в среднем набирая 9,4 очка, делая 2,9 подбора и 1,1 передачи. В 35 матчах чемпионата Испании показатели игрока составили 10,8 очка, 2,3 подбора, 1,4 передачи при 42,5% точности трёхочковых.
Американец вошёл в топ-3 ЦСКА по результативности в Евролиге сезона-2019/2020, в среднем набирая 10,6 очка. Больше только у Уилла Клайберна (12,5), который провёл всего четыре игры из-за разрыва крестообразных связок, и у Майка Джеймса (21,1).
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