Кущенко: чемпион НБА, шикарная карьера. Мы ждём Мозгова!
Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко признался, что очень ждёт возвращения на паркет центрового подмосковных «Химок» Тимофея Мозгова.
«Я хочу, чтобы он поправлялся и, если есть возможность, сыграл в Лиге ВТБ. Для Лиги это будет очень крутой месседж. Мы его ждали в этом сезоне. Если у нас появится такой игрок! Чемпион НБА, шикарная карьера. Мы ждём его!
Надо и «Химкам» сказать спасибо за их терпение. Если они добьются того, чтобы он вернулся на площадку, я только двумя руками за», — сказал Кущенко в подкасте Sportcast.
Мозгов подписал однолетний контракт с «Химками» 31 июля 2019 года, с того момента он не сыграл за клуб ни одного матча. Тимофей весь сезон-2019/2020 попустил из-за травмы. Недавно он перенёс ещё одну операцию на колене.
Мозгов сможет вернуться на площадку через четыре-шесть месяцев
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