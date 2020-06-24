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Кущенко: чемпион НБА, шикарная карьера. Мы ждём Мозгова!

Кущенко: чемпион НБА, шикарная карьера. Мы ждём Мозгова!
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко признался, что очень ждёт возвращения на паркет центрового подмосковных «Химок» Тимофея Мозгова.

«Я хочу, чтобы он поправлялся и, если есть возможность, сыграл в Лиге ВТБ. Для Лиги это будет очень крутой месседж. Мы его ждали в этом сезоне. Если у нас появится такой игрок! Чемпион НБА, шикарная карьера. Мы ждём его!

Надо и «Химкам» сказать спасибо за их терпение. Если они добьются того, чтобы он вернулся на площадку, я только двумя руками за», — сказал Кущенко в подкасте Sportcast.

Мозгов подписал однолетний контракт с «Химками» 31 июля 2019 года, с того момента он не сыграл за клуб ни одного матча. Тимофей весь сезон-2019/2020 попустил из-за травмы. Недавно он перенёс ещё одну операцию на колене.

Мозгов сможет вернуться на площадку через четыре-шесть месяцев
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