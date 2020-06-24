«Зенит» хочет заполучить президента «Панатинаикоса» Пападопулоса

«Зенит» предложил двухлетний контракт президенту «Панатинаикоса» Маносу Пападопулосу, сообщает греческое издание Gazzetta.gr.

Пападопулоc покидает «Панатинаикос», в котором отработал 29 лет. Инициатива приглашения функционера в «Зенит» исходит от главного тренера команды Хавьера Паскуаля. Оба работали вместе в «Панатинаикосе» с 2016 по 2018 год.



Ранее владелец «Панатинаикоса» Димитрис Яннакопулос выставил клуб на продажу и заявил о желании покинуть Евролигу и перейти в Лигу чемпионов ФИБА из-за конфликта с президентом турнира Жорди Бертомеу. Однако «Панатинаикосу» будет не так просто выйти из Евролиги. По данным СМИ, для досрочного расторжения лицензии А грекам придётся заплатить как минимум € 10 млн.