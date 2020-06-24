Моня рассказал, в каком состоянии сейчас легенда ЦСКА Хряпа

37-летний ветеран российского баскетбола капитан «Химок» Сергей Моня рассказал, что легенда ЦСКА Виктор Хряпа до сих пор находится в прекрасной форме и даже сегодня готов играть на уровне Евролиги.
«С 12 июня мы сняли зал в Москве, наняли тренера и активно поддерживаем форму. Из игроков «Химок» также со мной занимаются Егор Вяльцев, Слава Зайцев, Лёха Швед и Янис Тимма. Также Дима Узинский из УНИКСа. Витя Хряпа через день приходит. На фоне других баскетболистов он в полном порядке. Хряпа мог бы до сих пор играть на уровне Евролиги. Огромный опыт, голова работает очень быстро, бросок… Всё при нем», — приводит слова Мони «Известия».
Хряпа выступал за ЦСКА с 2002 по 2004 год, а также с 2008 по 2018 год. В составе команды он стал двукратным победителем Евролиги. Также он является 13-кратным чемпионом России и обладателем Кубка России в составе ЦСКА.
В составе сборной России Хряпа стал бронзовым призёром Олимпийских игр (2012 год), победителем (2007 год) и бронзовым призёром (2011 год) чемпионатов Европы.
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