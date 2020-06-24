АСВЕЛ будет разбираться с главным тренером Митровичем в суде

Главный тренер Звездан Митрович подал иск против французского АСВЕЛа в Палату по разрешению споров Евролиги, но этот орган не сумел урегулировать конфликт, сообщает La Croix. Теперь 50-летний специалист и клуб попытаются решить разногласия по поводу досрочного расторжения контракта в судебном порядке.
«К сожалению, Звездан Митрович должен передать решение спора французскому суду. Митрович рассчитывает получить полную финансовую компенсацию за увольнение», — заявил адвокат Митровича.
После недавнего увольнения Митровича АСВЕЛ назначил новым главным тренером Ти Джей Паркера, брата владельца клуба 4-кратного чемпиона НБА в составе «Сан-Антонио Спёрс» Тони Паркера. Фредерик Фату стал его ассистентом. При этом Митровича отравили в отставку из АСВЕЛа против его воли за год до истечения контракта. Руководство клуба мотивировало своё решение проблемами дисциплинарного характера у черногорского тренера.
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