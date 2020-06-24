Кущенко ответил на вопрос, как сделать баскетбол популярнее

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко поделился мнением о повышении популярности баскетбола в России.
«Как сделать баскетбол популярнее? Мы работаем над этим каждый день. Можно, конечно, представить, что на баскетбольной игре произойдёт крупная драка и десятки миллионов людей по всей стране её увидят. Думаю, это не то, что нам бы хотелось продвигать.
Сегодня притягивать интерес одним баскетболом — это ничего не значит, нужны иные инструменты. У нас колоссальное количество работы уходит на то, чтобы маркетинг клубов «воровал» потребителя у футбола, хоккея и кинотеатра.
Мы должны привести этих людей к себе. Стараемся предложить им крутой отдых. Надеюсь, пандемия закончится и даст возможность людям ходить тысячами на баскетбол. В этом году коронавирус одержал победу, хотя и не по правилам.
Мы до сих пор не вытеснили госденьги из бюджетов клубов. Это, скорее, работа самих клубов, но лига к этому относится очень серьёзно. Подвижки в этом отношении есть, но дело идёт медленно. Бюджетные субсидии — это головная боль лиги», — рассказал Кущенко в эфире подкаста Sportcast.
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