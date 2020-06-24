Владелец «Далласа» Кьюбан устроил разнос Трампу и поддержал Байдена

Владелец «Даллас Маверикс» Марк Кьюбан выступил с резкой критикой действующего президента США Дональда Трампа и поддержал его соперника на предстоящих президентских выборах — Джо Байдена.
«Считаю ли я, что у Байдена есть сила, выносливость, острота ума, готовность взять на себя самую тяжёлую работу в мире — быть президентом Соединённых Штатов Америки? Да, 100%. Абсолютно точно, без каких-либо сомнений. Дональд Трамп не хочет управлять страной. Он хочет выиграть кампанию. Джо Байден действительно хочет управлять страной», — заявил Кьюбан в эфире Fox News.
Многие игроки НБА, включая суперзвёзд Леброна Джеймса («Лос-Анджелес Лейкерс»), Стефена Карри («Голден Стэйт Уорриорз») и Кевина Дюранта («Бруклин Нетс»), также активно выступают против Трампа.
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