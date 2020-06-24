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Стал известен урезанный бюджет «Фенербахче» на следующий сезон

Стал известен урезанный бюджет «Фенербахче» на следующий сезон
Баскетбол / Евролига 0

Бюджет «Фенербахче» на сезон-2020/2021 составит € 20 млн, сообщил портал SDNA со ссылкой на турецкого журналиста Угура Озана Сулака. В последние годы общая сумма расходов турецкого гранда составляла € 30-35 млн.

Платёжная ведомость клуба снизится до € 12 млн. В прошлом сезоне «Фенербахче» тратил на зарплаты баскетболистов 22 млн. При этом клуб собирается бороться за попадание в плей-офф Евролиги, несмотря на резкое сокращение бюджета.

Ранее из «Фенербахче» ушёл главный тренер — девятикратный чемпион Евролиги Желько Обрадович. Лидеры команды Костас Слукас, Деррик Уильямс, Никола Калинич и Луиджи Датоме почти наверняка продолжат карьеру в другом месте. Также под вопросом пребывание в «Фенербахче» высокооплачиваемых звёзд Нандо Де Коло и Яна Веселы.

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