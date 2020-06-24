Игрок «Индианы» заразился коронавирусом
Разыгрывающий «Индианы Пэйсерс» Малкольм Брогдон сдал тест на коронавирус, который дал положительный результат, информирует журналист Indy Star Джей Майкл.
НБА заявила, что ожидает несколько случаев заражения коронавирусом у игроков. Это не станет причиной срыва рестарта сезона-2019/2020, начало которого запланированного на 30 июля в парке развлечений «Диснейуорлд» в Орландо. Не исключено, что в ближайшее время появятся сообщения о новых случаях заражения коронавирусом среди игроков. Клубы лиги имеют право подписать исполнителей на замену заболевшим в течение 7 дней.
Ранее коронавирус был обнаружен у центрового «Денвер Наггетс» Николы Йокича, четверых баскетболистов неназванного клуба Западной конференции и двоих игроков «Финикс Санз».
- 24 июня 2020
-
20:15
-
20:08
-
20:03
-
19:39
-
18:57
-
18:56
-
17:55
-
16:39
-
16:17
-
16:03
-
15:57
-
15:48
-
15:40
-
15:01
-
14:53
-
14:31
-
13:33
-
12:38
-
11:25
-
11:12
-
11:08
-
10:44
-
09:43
-
09:35
-
08:03
-
07:42
-
03:10
-
02:09
-
00:22
- 23 июня 2020
-
23:59
-
22:56
-
22:41
-
22:29
-
20:54
-
20:52
Партнерский контент