Гомельский объяснил, что для ЦСКА может значить стычка Шенгелии с тренером «Басконии»

Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский ответил на вопрос, как недавняя стычка грузинского форварда Торнике Шенгелии с главным тренером «Басконии» Душко Ивановичем может повлиять на переход игрока в московский ЦСКА.



«Шенгелия — человек темпераментный, иногда его настроения перехлестывают через край. А Душко Иванович — тренер-диктатор. Но он опытный тренер, который в интересах команды умеет сглаживать конфликты и искать компромиссы. Кроме того, менеджмент клуба имеет возможность вмешаться в конфликт и разрешить его наиболее полезным для клуба способом.



Случиться может всё, что угодно. Я был бы рад, если бы Торнике оказался в ЦСКА», — написал Гомельский в своей конференции.



Главный тренер «Басконии» Душко Иванович и лидер команды из Витории Торнике Шенгелия устроили перепалку во время тайм-аута матча чемпионата Испании с «Уникахой». Наставник и баскетболист поговорили на повышенных тонах. С началом тайм-аута Иванович принялся эмоционально накачивать подопечных, отметив, что с такой игрой они уступят, а после обратился к Шенгелии. Тот в ответ сказал: «Скажи что-нибудь судьям».



«Какие судьи, играй в баскетбол», — возмутился Иванович.

Гомельский объяснил, почему даёт на переход Шенгелии в ЦСКА всего 15%