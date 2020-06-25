Раскрыты новые подробности о знаменитом «Решении» Леброна Джеймса

Трансляция на телевидении с объявлением знаменитого «Решения» Леброна Джеймса о переходе из «Кливленд Кавальерс» в «Майами Хит» в 2010 году на самом деле была идеей фаната, а не представителей игрока Маверика Картера, Леона Роуза, Рича Пола или кого-либо из руководства канала ESPN, сообщает Сleveland Plain Dealer.



«Идея пришла от потрясающего источника, который не имел никакого отношения к Джеймсу, его лагерю или ESPN. Это был фанат баскетбола Дрю из Коламбуса, штат Огайо, который отправил на почту предложение бывшему сотруднику ESPN Биллу Симмонсу в ноябре 2009 года. Тому понравилась эта идея, и он призвал все заинтересованные стороны работать над анонсом шоу под названием «Решение Леброна», — пишет журналист Крис Федор.



Через два месяца после вылета «Кливленда» из плей-офф в 2010 году Джеймс провёл беспрецедентное мероприятие под названием «Решение» в клубе «Boys & Girls» в Гринвиче, штат Коннектикут. Леброн объявил об уходе из «Кавальерс» перед десятками присутствующих детей и многочисленными фанатами, которые смотрели трансляцию по телевизору. Джеймс заявил, что «перевозит свои таланты» на Южное побережье и будет играть вместе с Дуэйном Уэйдом и Крисом Бошем в «Майами Хит». По сообщениям СМИ, обращение Леброна принесло $ 2,5 млн клубу в Гринвиче, а трансляция ESPN стала одной из самых рейтинговых в истории.