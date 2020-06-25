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Жена игрока «Зенита» Зубкова показала отдых с мужем и сыном

Жена игрока «Зенита» Зубкова показала отдых с мужем и сыном
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Мария Зубкова, супруга баскетболиста санкт-петербургского «Зенита» и сборной России Андрея Зубкова опубликовала на своей странице в «Инстаграме» видео, в котором показала, как они отдыхают вместе с сыном.

Семья Зубковых в настоящее время проводит время в загородном доме.

Видео доступно на «Чемпионате».

Мария и Андрей Зубковы отметили свадьбу в декабре минувшего года. 12 января девушка родила мальчика. Сына назвали Александром. У Марии есть два сына от первого брака.

Мария Зубкова часто афиширует события личной жизни. Так, в марте она показала подписчикам роскошный подарок, полученный от Андрея. Тогда баскетболист подарил ей автомобиль марки «Порше». Две недели назад девушка объявила о продаже своей недвижимости за 26 млн рублей.

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