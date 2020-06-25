Панов: главный критерий Лукича – сможет ли, готов ли игрок бороться с ЦСКА?

Генеральный менеджер баскетбольного клуба «Нижний Новгород» Сергей Панов рассказал о формировании состава в команде и задачах на следующий сезон.
«Критерии подбора остаются те же – игровые и человеческие качества. Что же касается финансов – да, наши предложения по контрактам по сравнению с предыдущим годом существенно снизились. Поэтому на появление звёзд рассчитывать точно не стоит. Мы оставляем практически всех российских игроков, которые выступали за нас в прошлом сезоне. У кого-то из них уже есть на руках подписанные многолетние контракты, у некоторых они истекли – пытаемся сейчас договориться. Костяк «Нижнего Новгорода» сохранится. Чуть большая роль по сравнению с прошлым сезоном будет отведена молодёжи – Чадову, Беленицкому, Сорокину. Все наши иностранцы получили выгодные предложения, поэтому сохранить их будет сложно. Тем не менее появятся другие легионеры, которые, надеюсь, у нас, как обычно, раскроются.
Когда мы с Лукичем формируем состав, его главный критерий – сможет ли, готов ли игрок бороться с ЦСКА? Я каждый раз говорю Зорану: «Пора бы уже успокоиться и сосредоточиться на других командах», но нет, он верен этой цели. Прежних задач мы не снимаем: победа в каждом матче и выход в плей-офф во всех турнирах. По-другому невозможно. Что же, после поражения ходить и рассказывать, что оно случилось из-за того, что у нас бюджет маленький? Нет, будем так же расстраиваться, ругаться, спорить с судьями и отмечать победы», — приводит слова Панова «Нижегородская правда».
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