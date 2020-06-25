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Гомельский предложил вариант стартовой пятёрки ЦСКА

Гомельский предложил вариант стартовой пятёрки ЦСКА
Баскетбол / Евролига 0

Известный комментатор Владимир Гомельский предположил, как может выглядеть обновлённая стартовая пятёрка московского ЦСКА в сезоне-2020/2021, если «армейцам» удастся договориться о переходе из «Басконии» Торнике Шенгелии.

«Я думаю, что стартовая пятёрка в случае прихода Шенгелии будет выглядеть так:

1. Хэкетт (замены Стрельниекс, Ухов)
2. Джеймс (Хиллиард, Сент-Рос)
3. Курбанов (Клайберн, Антонов)
4. Шенгелия (Войтманн, Лопатин)
5. Милутинов (Боломбой)

Проблемы с управляемостью из-за эмоциональности Милутинова и Шенгелии? Не вижу проблемы с управляемостью команды», – написал Гомельский в своей конференции.

Ранее директор «Басконии» Пабло Ортис заявил, что, если Шенгелия захочет покинуть испанскую команду, клуб не будет отказываться от выкупа контракта ЦСКА.

Гомельский объяснил, что для ЦСКА может значить стычка Шенгелии с тренером «Басконии»
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