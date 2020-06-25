Гомельский предложил вариант стартовой пятёрки ЦСКА

Известный комментатор Владимир Гомельский предположил, как может выглядеть обновлённая стартовая пятёрка московского ЦСКА в сезоне-2020/2021, если «армейцам» удастся договориться о переходе из «Басконии» Торнике Шенгелии.
«Я думаю, что стартовая пятёрка в случае прихода Шенгелии будет выглядеть так:
1. Хэкетт (замены Стрельниекс, Ухов)
2. Джеймс (Хиллиард, Сент-Рос)
3. Курбанов (Клайберн, Антонов)
4. Шенгелия (Войтманн, Лопатин)
5. Милутинов (Боломбой)
Проблемы с управляемостью из-за эмоциональности Милутинова и Шенгелии? Не вижу проблемы с управляемостью команды», – написал Гомельский в своей конференции.
Ранее директор «Басконии» Пабло Ортис заявил, что, если Шенгелия захочет покинуть испанскую команду, клуб не будет отказываться от выкупа контракта ЦСКА.
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