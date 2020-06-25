Нацисты осквернили граффити с Адетокунбо в Греции

Неизвестные испортили граффити в честь форварда «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо в Афинах. Вандалы замазали лицо баскетболиста, а на тело ему нанесли нацистскую символику.

Инцидент произошёл в годовщину получения греческим баскетболистом нигерийского происхождения приза MVP Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Граффити появилось по инициативе города в рамках программы «Изображения и мечты».

Яннис был выбран на драфте 2013 года командой «Милуоки Бакс» под общим 15-м номером. Он — участник Матча всех звёзд 2017, 2018, 2019 и 2020 годов. В сезоне-2016/2017 стал первым в истории НБА баскетболистом, который вошёл в топ-20 лучших игроков сезона по очкам, подборам, передачам, перехватам и блок-шотам.