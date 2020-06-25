«Обещай меня помнить». Тимма обратился к оставленному ради Седоковой сыну

Игрок подмосковных «Химок» Янис Тимма поздравил своего сына Кристиана с днём рождения. Баскетболист отставил мальчика и бывшую супругу ради отношений с певицей Анной Седоковой.
«Я навсегда останусь твоим спасательным жилетом, но только обещай меня помнить. Ты самый умный, сильный и смелый, даже если тебе так не кажется. Кристиан, с днём рождения, мой маленький мальчик! Люблю тебя!» — написал Тимма.
Фото доступно на странице Яниса Тиммы в «Инстаграме».
Напомним, об отношениях Седоковой и Тиммы стало известно в 2019 году. Ради новой возлюбленной баскетболист сборной Латвии оставил семью.
Анна Седокова состояла в браке с экс-футболистом киевского «Динамо» и сборной Беларуси Валентином Белькевичем, от него у неё родилась дочь. Кроме того у неё есть дочь от второго брака, с Максимом Чернявским, и сын от бизнесмена Артёма Комарова.
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