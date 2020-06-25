Винс Картер завершил карьеру игрока

43-летний защитник Винс Картер официально завершил карьеру, сообщает ESPN.



Картер выступал в НБА с 1998 года и за это время защищал цвета «Торонто Рэпторс», «Нью-Джерси Нетс», «Орландо Мэджик», «Финикс Санз», «Даллас Маверикс», «Мемфис Гриззлиз», «Сакраменто Кингз» и «Атланты Хоукс».



В регулярных чемпионатах он принял участие в 1561 встрече, набирая в них 16,7 очка, собирая 4,3 подбора и совершая 3,1 передачи. Картер — восьмикратный участник Матча всех звёзд.



Ещё до старта сезона-2019/2020 было известно, что ветеран лиги проводит свой последний год в качестве игрока. После приостановки регулярного чемпионата из-за пандемии коронавируса появились сомнения, появится ли Картер ещё когда-нибудь на паркете.