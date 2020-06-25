Пятый игрок НБА отказался от участия в рестарте сезона

Центровой «Даллас Маверикс» Уилли Коли-Стайн принял решение отказаться от участия в рестарте сезона НБА-2019/2020, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Шамс Чарания.

В июле Коли-Стайн должен стать отцом, и именно потому он не планирует участвовать в доигровке сезона. Руководство лиги разрешило игрокам отказаться от участия в рестарте сезона без каких-либо штрафных санкций.

Ранее от участия в рестарте сезона НБА отказались Эйвери Брэдли («Лос-Анджелес Лейкерс»), Тревор Ариза («Портленд Трэйл Блэйзерс»), Давис Бертанс («Вашингтон Уизардс») и свободный агент Демаркус Казинс.

Напомним, чемпионат будет возобновлён 30 июля в Орландо (штат Флорида, США). В доигровке сезона примут участие 22 команды: 13 — из Западной конференции, 9 — из Восточной.