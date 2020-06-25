Пятый игрок НБА отказался от участия в рестарте сезона

Центровой «Даллас Маверикс» Уилли Коли-Стайн принял решение отказаться от участия в рестарте сезона НБА-2019/2020, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Шамс Чарания.
В июле Коли-Стайн должен стать отцом, и именно потому он не планирует участвовать в доигровке сезона. Руководство лиги разрешило игрокам отказаться от участия в рестарте сезона без каких-либо штрафных санкций.
Ранее от участия в рестарте сезона НБА отказались Эйвери Брэдли («Лос-Анджелес Лейкерс»), Тревор Ариза («Портленд Трэйл Блэйзерс»), Давис Бертанс («Вашингтон Уизардс») и свободный агент Демаркус Казинс.
Напомним, чемпионат будет возобновлён 30 июля в Орландо (штат Флорида, США). В доигровке сезона примут участие 22 команды: 13 — из Западной конференции, 9 — из Восточной.
- 25 июня 2020
-
22:43
-
21:29
-
17:58
-
17:52
-
17:28
-
16:24
-
15:56
-
15:45
-
14:37
-
14:16
-
13:20
-
13:13
-
11:43
-
11:21
-
10:24
-
09:20
-
09:14
-
09:08
-
07:19
-
03:56
-
00:56
- 24 июня 2020
-
22:29
-
20:15
-
20:08
-
20:03
-
19:39
-
18:57
-
18:56
-
17:55
-
16:39
-
16:17
-
16:03
-
15:57
-
15:48
-
15:40